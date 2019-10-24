Предварительный обзор Xiaomi Mi 9 Lite. Уже в России

Дизайн корпуса

В крупных компаниях приняли хитрое решение — зачем выпускать кардинально новые устройства, если можно брать успешный флагман, делать его чуть более доступным благодаря простому процессору и отправлять в продажу. Именно о таком устройстве мы сегодня и поговорим — оно отлично справляется с поставленными задачами и точно стоит своих денег.

Характеристики

В плане дизайна у Xiaomi Mi 9 Lite все достаточно неплохо, ведь производитель решил просто скопировать внешний вид оригинального флагманского устройства. На лицевой панели у нас находится экран с минимальными рамками слева, справа и сверху. Также сверху имеется небольшой вырез в экране, который необходим для установки фронтальной камеры смартфона. Это довольно неплохое решение, ведь статус-бар все равно занимает часть экрана и из-за этого вырез не кажется таким уж неудобным. В нижней же части лицевой панели можно заметить небольшой подбородок, присущий всем Android-устройствам. На тыльной стороне у нас расположена основная система камер, логотип компании и стильное покрытие, которое переливается на свету. Ничего удивительного в смартфоне нет, но он выглядит очень даже современно и стильно. Кроме того, оригинальный флагман Xiaomi Mi 9 выглядит точно так же.

Особенности

За основу производительности упрощенной версии флагмана взят процессор Snapdragon 710 от компании Qualcomm, который вполне справляется с поставленными задачами. В составе системы-на-чипе идет восемь ядер Kryo 360, которые работают на частоте до 2,2 гигагерц. Этого предостаточно, чтобы вы с удовольствием смотрели на экран и получали наслаждение от запущенных игр и прочего развлекательного контента. Не могу сказать, что есть большая разница между флагманским процессором Qualcomm и представителем среднего класса, ведь разница лишь в модеме сотовой связи и чуть более высоким тактовым частотам. Для большинства пользователей это ничего не значит и многие банально не заметят разницы в производительности. Зачем тогда платить за старшую оригинальную версию, если разница заметна лишь в синтетических тестах? Это хороший вопрос, как по мне.

Итог

Серьезным преимуществом устройства можно назвать экран с диагональю 6,39 дюйма с разрешением 2340 на 1080 точек. Это достаточно продвинутый AMOLED-дисплей, который отлично передает цвета, смотрится крайне привлекательно и не нагружает ваше зрение во время просмотра фильмов или чтения книг. Конечно, порадует и цветопередача дисплея, которая считается одной из лучших на современном рынке. Кроме того, стоит отметить камеру на 48 мегапикселей, которая позволяет делать снимки в довольно высоком разрешении. Конечно, при плохом освещении получить шедевр будет достаточно тяжело, но в более хороших условиях вы можете расчитывать на отличное качество снимков и видео. Для пользователей, которые не планируют печатать свои фото на баннерах, этих возможностей смартфона хватит с запасом на много-много лет вперед. Тем более этого смартфон, а не фотоаппарат.Смартфон уже приехал в Россию и мы можем совершенно спокойно говорить о ценах и конкуренции с другими гаджетами на рынке. За младшую версию с 64 гигабайтами встроенной памяти просят всего 22990 рублей — это очень дешево на самом деле. Устройство с таким процессором, дизайном и камерами отлично справится с любыми задачами. За старшую версию со встроенным накопителем на 128 гигабайт просят уже 24990 рублей и это тоже довольно доступно, плюс если вам нужно чуть больше памяти, то стоит точно брать именно эту комплектацию.