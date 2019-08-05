Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2019. Новый игровой монстр

Характеристики

Мы привыкли к тому, что современные игровые ноутбуки стоят достаточно дорого и не каждому они по карману. Тем не менее, есть некоторые компании, которые могут позволить себе выпускать более-менее доступные решения и при этом не выдавать слишком уж слабые характеристики. Сегодня именно о таком решении мы и поговорим — самое время.

Производитель предоставляет потенциальному покупателю возможность приобрести тот ноутбук, который ему больше всего нравится в плане производительности. В базовой конфигурации у ноутбука установлен процессор Intel Core i5-9300H, который работает на четырех ядрах с восемью потоками обработки информации. Этого предостаточно, чтобы вы могли играть в любые современные игры — тактовая частота на ядро легко запускает абсолютно все современные проекты. Это важный момент, так как видеокарта здесь установлена NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti и в FullHD разрешении ее возможностей предостаточно, дабы выдавать стабильно качественную картинку. Это действительно серьезный бонус, особенно если вы планируете играть в проекты уровня Dota 2 или CS: GO. Кроме того, у нас есть еще средняя по мощности комплектация, которая тоже выглядит очень даже привлекательно.

Дизайн корпуса

Далее идет ноутбук с процессором Intel Core i7-9750H, который работает на шести вычислительных ядрах с 12 потоками и достаточно высокой тактовой частотой. Оперативной памяти у модели уже 16 гигабайт, а не 8, как у предыдущего ноутбука, а за графику отвечает видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. В целом, это довольно мощное решение за счет процессора, но вот видеокарта та же. И есть еще одна версия ноутбука с тем же процессором, тем же набором оперативной памяти, но уже с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060. Это более мощное решение, которое предоставляет вам возможность играть в абсолютно любые игры на ультра-настройках графики. Производительность у всех трех ноутбуков довольно высокая, вам нужно лишь выбрать ту модель, которая вам нравится больше всего. Благо, производитель вам предоставляет такую возможность — можно брать исключительно то, что вам подходит по цене и мощности.

Итог

В плане внешнего вида ничего нового производитель решил не демонстрировать — у нас есть достаточно практичное решение, которое выглядит стильно, но без излишнего пафоса. На фронтальной панели расположен только экран с тонкой рамкой, там нет ничего лишнего и ненужного, плюс есть логотип компании. В целом, такое решение лично мне нравится — нет слишком уж толстых панелей вокруг экрана, это приятный бонус. Клавиатура при этом достаточно плоская, она немного вдавлена в корпус и не выпирает за его пределы. Сенсорная панель большая, ею удобно пользоваться, хотя играть в игры на ней вы, скорее всего, не сможете — слишком уж сложно. Зато портов здесь достаточно и можно подключить сколько угодно периферии, чтобы в этом не было необходимости. В плане дизайна ноутбук мне вполне нравится — он выглядит именно так, как должен. Хотя, кому-то хочется больше подсветки и декоративных элементов.

За базовую модель просят всего 1080 долларов — это очень доступно, если учитывать, что это не печатная машинка, а настоящий игровой ноутбук со всеми вытекающими преимуществами. У него довольно мощная начинка, достаточно много памяти встроенной и качественный экран. За самую топовую комплектацию просят 1300 долларов и это тоже довольно привлекательное решение — это крутая видеокарта, предостаточно оперативной и встроенной памяти, классный процессор. В целом, за свои деньги это прямо шикарно.