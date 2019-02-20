Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm. Очень стильно

2019-02-20, Автор - Влад Волошин; Продукт - ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm; [9]
Производителям видеокарт приходится несладко в последнее время — новая линейка видеокарт стоит каких-то безумных денег и пользователи просто не понимают, за что нужно платить столько личных средств. Кроме того, в плане производительности новая линейка RTX 20 не так уж сильно отличается от предыдущего поколения, не такой огромный прирост производительности. Но, компаниям же нужно продавать свои новые видеокарты и получать с этого какую-то прибыль. Ради этого кто-то просто идет на какие-то невероятные шаги вроде компактности или системы СЖО в комплекте, а кто-то делает свою видеокарту очень привлекательной. Пользователи, когда только увидят ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm, сразу захотят себе новинку, ведь она действительно смотрится очень круто. Сегодня мы посмотрим на характеристики видеокарты и расскажем, почему это так интересно широкой аудитории геймеров.

Дизайн корпуса

На лицевой стороне видеокарты, если ее можно так назвать, находится прозрачная панель с логотипом компании и названием игровой серии видеокарт. Логотип компании может похвастаться яркой красивой подсветкой, она действительно стильно смотрится и складывается впечатление, что видеокарта прибыла к нам прямиком из будущего. Помимо этого, производитель решил разместить подсветку еще вокруг лицевой панели, чтобы продукт выглядел еще более привлекательным. Отдельно стоит сказать, что на панели для подключения шланг водоблока есть небольшой дисплей, на котором можно выводить интересную информацию или какие-то надписи. Вроде мелочь, но она позволяет вам получить больше удовольствия от созерцания своей видеокарты. На тыльной стороне продукта расположена пластина, которая обеспечивает конструкции прочность. Внешне карта выглядит очень стильно.

Характеристики

Конечно, при покупке столь дорогой видеокарты довольно важно знать еще и о характеристиках продукта, ведь пользователи любят дизайн, но производительность на первом месте. За основу видеокарты взят чип компании NVIDIA поколения Turing, частота графического процессора в штатном режиме составляет 1575 МГц. Это весьма неплохой показатель, плюс вы всегда сможете разогнать видеокарту и получить более высокую частоту процессора, а с ней и больше кадров в секунду. Объем встроенной видеопамяти составляет 11 гигабайт, частота памяти достигает 14 ГГц. Это классная видеокарта, которая не уступает конкурентам в плане производительности.

Особенности

Главной фишкой данной карты можно смело считать систему жидкостного охлаждения — видеокарта должна подключаться к СЖО, иначе никакого штатного охлаждения не будет. Это классный вариант для тех, кто поставил себе кастомную систему жидкостного охлаждения и хочет получить не только красивую сборку ПК, но и невероятно тихую систему. Конечно, удовольствие не из дешевых, а значит продукт будет далеко не массовым. Но, если вы давно о чем-то подобном мечтали, то самое время присмотреться к новинке. Она позволяет реализовать продвинутую СЖО в вашем компьютере.

Итог

Нужно понимать, что подобные видеокарты априори не могут быть доступными. Сама по себе RTX 2080 Ti стоит безумных денег, а это вариант от партнера, который добавил подсветку на всю лицевую панель, поставил водоблок, дополнительно установил дисплей для отображения информации. Все эти дополнения тоже стоят денег и если вы хотите получить максимум производительности за свои деньги, то данная новинка проходит мимо. Если же вы мечтали о красивом корпусе и уникальном дизайне, то это вам подходит.

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