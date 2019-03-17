Предварительный обзор Zotac GeForce GTX 1660 AMP. Новая легенда

Характеристики

Недавно компания NVIDIA анонсировала релиз своей новой видеокарты GeForce GTX 1660, а сегодня компания Zotac уже показала свое решение в этой области. Новинка получилась довольно компактной, производительность, с отличным охлаждением и, если верить тестам, это действительно мощное решение для современных игр. Давайте же посмотрим на новинку, чтобы оценить ее реальные возможности и решить, стоит ли тратить на нее свои личные средства.

Дизайн корпуса

В плане характеристик данная видеокарта, как минимум «на бумаге», может порадовать даже заядлых любителей флагманских видеокарт. Дело в том, что тактовая частота графического процессора в режиме Boost достигает 1845 МГц. Это довольно высокая частота, как для самой доступной новой видеокарты, что позволит вам получить приличную частоту кадров в играх. Конечно, у видеокарты Zotac GeForce GTX 1660 AMP отличная система охлаждения и вы, в теории, можете разогнать видеокарту до еще более высокой частоты, но это уже будет рисованное занятие. Видеопамять продукта представлена чипами памяти GDDR5 с объемом 6 гигабайт, чего явно предостаточно для игры на ультра-настройках в FullHD разрешении. Частота памяти достигает 8000 МГц, что немного ниже, чем к флагманских решений, но в целом частота довольно высокая. Техническими характеристиками продукта мы довольны.

Особенности

Внешний вид видеокарты в последнее время стал крайне важным элементом, так как пользователи собирают красивые компьютеры и хотят получить от внешнего вида своих комплектующих максимум удовольствия. У данной видеокарты дизайн довольно строгий, что нам определенно подходит. Декоративный кожух, который прикрывает радиатор и систему охлаждения, выполнен из серебристого пластика и смотрится очень серьезно. Вентиляторы выполнены в черном цвете и смотрится это тоже довольно неплохо, на них даже есть фирменный логотип компании Zotac. Кроме того, на тыльной стороне продукта имеется усилительная плата, которая по краям еще и загнута, создавая некий бортик. Такая цельная конструкция нам тоже очень понравилась — смотрится необычно. Да и размеры видеокарты тоже порадовали, ведь вы сможете без труда всунуть данную модель в абсолютно любой корпус.

Итог

В сети уже есть первые тесты видеокарты GeForce GTX 1660, которые показывают, что модель легко уделывает GTX 1060 по производительности в современных играх. К примеру, в новой «Ларе Крофт» GTX 1060 набирает 55 кадров в секунду на ультра-настройках графики, а на GTX 1660 частота кадров достигает 75 кадров в секунду. То есть, прирост действительно есть и он весьма ощутимый, ведь если раньше GTX 1060 не дотягивала до заветных 60 кадров, то теперь такая возможность у новинки будет. И это главное, что нужно знать о новой линейке видеокарт — они стоят дешевле, чем GTX 1060, хотя при этом имеют больше производительности в играх. Все остальные детали не та важны, как производительность.На текущий момент стоимость данных видеокарт производителем не уточняется, так что пока рано сравнивать их напрямую с GTX 1060. Однако, оригинальная модель видеокарты GTX 1660 стоит 17990 рублей. Это значит, что за вариант от партнеров попросят на пару-тройку тысяч рублей больше, так что можно рассчитывать на 19-20 тысяч рублей за типовую модель в этой линейке. Если это так, то у геймеров будет отличная возможность получить за вполне адекватные деньги хорошее решение с высокой производительностью. Видимо, линейка RTX 20 не взлетела, ведь это слишком уж хорошие видеокарты получаются.