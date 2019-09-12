Предварительный обзор iPhone 11 Pro. Топовый флагман

Характеристики

Кроме обычного iPhone 11 компания Apple позавчера представила еще и свой флагман iPhone 11 Pro и его увеличенную версию iPhone 11 Pro Max. Новинка более привлекательная, выглядит достаточно стильно и дорого, но и стоит невероятных денег. Сегодня мы поговорим о данной новинке и расскажем все самое интересное о данном смартфоне. Вдруг вы решите его купить.

Дизайн корпуса

Традиционно для Apple, про характеристики устройства говорили на презентации крайне мало. Производитель лишь сообщил, что новинка стала мощнее на сколько-то там процентов, но не более того. Про оперативную память компания вообще никогда не говорит, заверяя, что оптимизация смартфона позволяет не переживать об этом параметре вообще, но там будет установлено 3 или 4 гигабайта ОЗУ. Для современного смартфона, тем более флагманского уровня, это мизерный объем. Зато у новинки есть крутой Super Retina XDR дисплей, который обеспечивает вас высоким разрешением, приличной плотностью пикселей и отличной цветопередачей. Весьма достойное решение, особенно если учитывать, что на экран смартфона вы смотрите практически постоянно. Также производитель сообщил о более продвинутой батарее, которая позволяет смартфону работать на 5 часов больше, чем предшественник.

Особенности

Достаточно интересно выглядит тыльная панель — производитель отказался от глянцевого стекла в пользу матового, что придало тыльной панели уникальный вид. Это очень простое в техническом плане решение, которое на самом деле делает смартфон куда более стильным и интересным. Также в верхней части экрана можно заметить квадратную панель с тремя камерами, вспышкой и динамиком, что тоже выглядит интересно. Нельзя сказать, что это прямо лучшее расположение камер на панели, но такого точно ни у кого нет и это делает гаджет хотя бы интересным. На фронтальной же панели вообще ничего не изменилось, там все выглядит так, как и раньше. Вероятно, производитель решил не сильно заморачиваться с внешним видом устройства, а лишь изменил стекло и тыльную панель, дабы вы обязательно купили и новый чехол к смартфону. Больше ничего интересного в него внешнем виде нет.

Итог

Компания Apple решила не отставать от конкурентов и представила смартфон с тремя камерами на тыльной панели. Да, сейчас даже у доступных смартфонов из Китая есть по три или даже четыре камеры, но яблочный производитель дошел до этого только сейчас. Теперь у пользователя есть обычная широкоугольная камера, плюс сверхширокоугольная и телефото. Все это отлично снимает, ведь сенсоры Apple покупает у компании Sony, плюс линзы неплохие и качество снимков тоже получается довольно неплохое. Да и видео смартфон снимает довольно достойно, хотя стабилизации мы так и не дождались вменяемой. К сожалению, больше никаких особенностей устройства нам заметить не удалось — все достаточно стандартно и слабо отличается от того, что мы уже видели в предыдущих версиях смартфонов. Правда, у предыдущих версий все и так неплохо с характеристиками, так что было бы странно ожидать невероятный прорыв.

У смартфона все хорошо с дизайном, нет никаких проблем с производительностью, фотографирует он отлично, но есть одно но — цена на новинку просто конская. За базовую версию на 64 гигабайта придется отдать 89990 рублей! Это три Xiaomi Mi 9T Pro, на секундочку. За типовую версию с индексом Max в названии с 512 гигабайтами нужно отдать уже 151 тысячу рублей, что просто невообразимо дорого даже по меркам современного рынка. Вероятно, в Apple не следят за ценами на конкурентов.