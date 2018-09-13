Предварительный обзор iPhone XS и iPhone XS Max. Стив Джобс был бы в ярости

На вчерашней презентации компании Apple было настолько скучно, насколько это вообще возможно. Нам показали новые умные часы четвертого поколения, у которых немного изменился дизайн, после чего анонсировали iPhone XS и iPhone XS Max. Сложно не сказать что-то негативное в сторону названия — ранее у продукции Apple был уникальный стиль, по которому сразу узнавались устройства. Теперь нейминг больше похож на Xiaomi с их любовью к массе букв в названии. Помимо этого, обычно Apple показывала оригинальный смартфон, а потом его улучшенную версию с индексом S в названии. У iPhone 5 был новый дизайн, но в iPhone 5S добавили сканер отпечатков пальцев и крутой процессор, у iPhone 6 тоже был новый дизайн, а в 6S добавили улучшенную камеру и Touch ID. С iPhone XS такого не случилось — компании просто нечего было показать пользователям. И это грустно, ведь раньше производитель задавал тон всему рынку.

Характеристики

Как мы и привыкли, со сцены нам анонсировали новый процессор A12 Bionic. Он, по данным производителя, на 50% мощнее предыдущего процессора A11, который в прошлом году был в полтора раза мощнее предшественника. За два года удвоить производительность — вот бы Intel так могла. Новый процессор работает на четырех вычислительных ядрах с высокой тактовой частотой, которую никто не называет, плюс целых шесть видеоядер. Это первый процессор, построенный на 7 нанометрах, что вызывает уважение. Однако, нам каждый год говорят, что прошлое поколение было слабеньким, а вот теперь заживем. На деле же процессора iPhone 5S хватает на все современные игры, а эти рассказы про мощность — просто маркетинг. Встроенная память теперь представлена 64, 256 и 512 гигабайтами. В смартфоне 512 гигабайт встроенной памяти. Не у всех на ноутбуках столько установлено.

Дизайн корпуса

В плане дизайне не изменилось ничего. Вот вообще. На фронтальной стороне расположен дисплей с вырезом сверху, который бесит даже ярых фанатов смартфона, на тыльной стороне расположена та же вертикальная камера, выпирающая на пару миллиметров за пределы корпуса. Дизайнеры за целый год умудрились лишь перекрасить корпус в новые цвета — серый, золотой и черный. Ах да, я сказал в новые? Нет, просто вернули цвета того же iPhone 5S, только сделали их более темными. Сложно как-то комментировать такой подход к разработке смартфона, когда за целый год не изменилось вообще ничего.

Особенности

Нам показали улучшенную камеру с программно изменяемой диафрагмой. Вы можете сфотографировать что-то и потом в настройках программным путем изменить резкость. Все бы хорошо, но у Samsung уже как год есть механическая диафрагма, как на зеркальных фотоаппаратах. И снимает она шикарно. Второй бонус — теперь iPhone получил защиту от влаги по сертификату IP68. Ура. У половины китайских брендов эта фишка была уже года два назад, если не больше. Самое смешное, что нам даже показали версию iPhone XS на две сим-карты. Вот это инновации! Хотя, не спешите радоваться — это только для Китая, во всех остальных странах будет сим-карта и электронный вариант.

Итог

Если собрать все нововведения этого года, то помимо 6,5-дюймового дисплея у iPhone XS Max и нового процессора я бы ничего не добавлял. Разработчики показали исключительное нежелание делать что-то новое. Они перекрасили корпус, поставили новый процессор, слегка улучшили камеру. Собственно, вот и все, что можно сказать о продукте. А цена на самую младшую версию на 64 гигабайта уже составляет 87990 рублей в официальном магазине. У перекупщиков буде даже дороже, как в прошлом году. Стоит ли оно того?