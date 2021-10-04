Предварительный заказ на Apple Watch Series 7 поступит 15 октября

В прошлом месяце Apple официально выпустила серию iPhone 13. Наряду со своими новыми флагманскими смартфонами компания также выпустила несколько других продуктов, в том числе несколько новых iPad и новые часы. Однако запуск Apple Watch Series 7 не был полностью завершен, поскольку Apple не назвала дату выпуска. Но теперь компания опубликовала официальную дату часов это 15 октября 2021 года. Предварительные заказы будут открыты на неделю раньше, 8 октября. Начальная цена составляет 399 долларов и будет повышаться в зависимости от желаемой конфигурации.

В Apple Watch Series 7 не так много глобальных изменений по сравнению с прошлогодней моделью . Тем не менее, он получил большой дисплей, который позволяет отображать на экране больше информации и даже позволяет использовать клавиатуру QWERTY.