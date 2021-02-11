Предзаказ на умные часы Xiaomi Mi Watch Lite открыт

Компания Xiaomi рада представить в России умные часы Mi Watch Lite. Гаджет при цене всего 4490 рублей предлагает оптимальное соотношение цены и характеристик. Новинка представлена в трех цветовых вариантах корпуса, а также с пятью цветами ремешков, что придаст индивидуальность.

Xiaomi Mi Watch Lite оснащены 1,4 дюймовым сенсорным TFT-дисплеем. На выбор пользователя доступно 120 различных циферблатов. Корпус часов водонепроницаем, устройство может работать даже на глубине до 50 метров.

Полный заряд батареи обеспечивает 9 дней стандартного пользования, при интенсивном занятии спортом и включенном GPS автономность часов достигает 10 часов. Зарядка аккумулятора до 100% занимает всего два часа.

Xiaomi Mi Watch Lite имеет 11 режимов тренировок. В часах реализована функция навигации посредством GPS+GLONASS. Смарт-часы Mi Watch Lite в непрерывном режиме ведут запись количества шагов, сожженных калорий, скорость. С помощью встроенных датчиков, устройство обеспечивает мониторинг сердечного ритма и сна.

Синхронизировав устройство со смартфоном, вы сможете просматривать прямо с экрана часов звонки, текстовые сообщения и уведомления приложений. Также можно управлять музыкой, не доставая телефон из кармана. Другие функции: просмотр прогноза погоды, фонарик, функция поиска смартфона, секундомер, таймер и другие.

Предзаказы на умные часы Mi Watch Lite в России начнут приниматься с 11 февраля, а в продажу новинка поступит 18 февраля по цене 4 490 рублей.