Премиальный ПК-корпус AeroCool Flo вышел в России

Компания AeroCool объявила о скором выходе на российский рынок компьютерных корпусов Flo и Flo Saturn, которые были представлены в начале года. Новинки станут доступны для покупки в текущем месяце по рекомендованным 6650 и 7399 рублей.

Стандартная модель выделяется тем, что системная плата здесь монтируется с поворотом на 90 градусов, а потому слоты расширения и интерфейсные разъёмы располагаются в верхней части корпуса и скрыты в отсеке с крышкой. Корпус поддерживает установку видеокарт в вертикальном положении (длина до 321 мм), материнскими платами ATX, micro-ATX и mini-ITX, блока питания длиной до 222 мм, двух 3,5/2,5- и еще двух 2,5-дюймовых накопителей, воздушной или жидкостной системы охлаждения и процессорного кулера высотой до 165 мм. AeroCool Flo Saturn отличается подсветкой вентиляторов.