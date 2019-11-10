Премиальный смартфон Huawei Mate 30 RS Porsche Design раскупили в первый день

Сегодня на китайский рынок вышел люксовый смартфон Huawei Mate 30 RS Porsche Design, первая партия которого была сразу же распродана.Он был представлен по цене $1860, что гораздо дороже чем в Европе, там он обойдется в 2095 евро.

Напомним, что от стандартного Huawei Mate 30 Pro новинка отличается 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ флэш-памяти, новой высококачественной отделкой корпуса, стеклянной черной полосой посередине, а также красной и черной расцветкой. Что до операционной системы, то здесь используется фирменная оболочка EMUI 10 на базе операционной системы Android 10. При этом, она не содержит сервисов и приложений Google.