Премиальный смартфон Lumigon T3 стал заметно дешевле

В 2016 году мы писали про инициативу вывода премиального бренда Lumigon в Россию. Линейка этого производителя включает модель Lumigon T3, изначально предложивший целый ряд интересных решений. Сейчас он доступен по специальной цене в магазине CooliCool - http://bit.ly/2PnK9tY

Одной из главных его функций стала камера ночного видения. Он стал первым смартфоном с поддержкой ночной съемки в 2К разрешении. В отличие от большинства других моделей, он сохраняет возможность даже при полном отсутствии освещения. Тут установлена 4Мп камера сразу с двум ИК-светодиодами. Сам свет неразличим невооруженным глазом, а значит снимать можно не только в темноте, но и в тайне.

Выполнен в корпусе из нержавеющей стали. Есть защита от пыли и воды. Установлен 4.8-дюймовый SUPER AMOLED дисплей с HD-разрешением. Помимо этого, основной 13 Мп камера, сканер отпечатка пальца, 8-ядерный процессор, MediaTek Helio Х10, 3 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Lumigon T3 поддерживает две SIM-карты. Не забыли про NFC с бесконтактными платежами. Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) и Bluetooth 4.1. Предустановлена операционная система Android 6.0 Marshmallow.

Смартфон представлен в "классической" версии и версии Exclusive, предусмотрены различные варианты отделки, в том числе с отделкой 24-каратным золотом, белым золотом и бриллиантами.