Пресс-рендеры OnePlus 8 в разных расцветках корпуса

15 апреля китайская компания OnePlus должна представить новые флагманы OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Но в сети уже, опубликовали пресс-рендеры смартфона OnePlus 8 в разных расцветках корпуса.

На изображениях смартфон показан в трех расцветках корпуса: черный, светло-зеленый и фиолетово-оранжевый градиент.

Пресс-рендеры подтверждают дизайн OnePlus 8 которые ранее утекли в сеть. Это круглый вырез для фронтальной камеры, закругленные края дисплея, тройная камера на задней панели в виде вертикальной полосы.