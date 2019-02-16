Пресс-рендеры Vivo V15 Pro

В сети появились пресс-рендеры пока еще не представленного смартфона Vivo V15 Pro.

На изображениях смартфон представлен в двух цветовых вариантах — градиентном синем и градиентном красном. Vivo V15 Pro получит выдвижную селфи-камеру с разрешением 32 Мп и тройную основную камеру 48+8+5-Мп. По предварительным данным, смартфон получит 6,39" AMOLED-дисплей с разрешением 2316х1080 точек и сканером отпечатков пальцев под стеклом, чипсет Snapdragon 675 и 6/128 ГБ памяти.

С левой стороны есть кнопка, практически подтверждающая помощника Jovi. Если компания не готова к глобальному развертыванию службы, мы можем надеяться, что Google Assistant займет его место. Новинку представят 20 февраля.