Пресс-рендеры смартфона OnePlus 8 Pro

В сети опубликовали пресс-рендеры неанонсированного смартфона OnePlus 8 Pro.

Смартфон OnePlus 8 Pro получит три расцветки корпуса: черный, ярко-синий и светло-зеленый.

Флагман OnePlus 8 Pro получит 6.78 дюймовый дисплей с частотой обновления экрана 120 герц. За производительность смартфона будет отвечать топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель стандарта UFS 3.0 объёмом 128/256 ГБ. Также смартфон будет поддерживать сети пятого поколения 5G. Основная камера получит четыре модуля: 48 Мп основной модуль Sony IMX689 со светосилой f/1.78, 48 Мп ультраширокоугольный Sony IMX586 с углом охвата 120 градусов, телеобъектив на 8 Мп (f/2.44) с 3-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом и 5-мегапиксельный цветной фильтр.