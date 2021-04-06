Prestigio представила смарт-клавиатура Click&Touch 2

Prestigio Click&Touch 2 представляет собой мультимедийное устройство нового поколения. Новинка совмещает в себе клавиатуру, тачпад и мышь. С его помощью можно набирать текст или управлять жестами, как на тачпаде.

Prestigio Click&Touch 2 подойдет тем, кто работает дома и в офисе, а также работающим в дороге. Устройство позволяет одновременно работать с четырьмя устройствами, легко переключаясь от одного устройства к другому. Для подключения используется один разъем USB Type-C и три Bluetooth канала. Сенсорные мультимедийные слайдеры расположены в верхней части: слева - чтобы быстро перемотать на нужный момент видео, а справа - настроить громкость.

Тачпад занимает 80% рабочей поверхности, при этом сенсор встроен прямо в кнопки. Клавиши реагируют на нажатия, касания и жесты, как мышь или тачпад. Нажатия и жесты обрабатываются мгновенно, а управление курсором происходит привычно с помощью перемещения пальца по поверхности клавиатуры. Встроенный микроконтроллер клавиатуры сам распознает характер движений и переключается с набора текста на управление жестами.

С помощью приложения Clevetura App можно настроить зону тачпада для максимально удобной работы: например, сделать сенсорной всю поверхность или только ее часть. Кроме того, через приложение можно скачивать обновления, изменять чувствительность курсора, выбирать профили настроек для Mac OS, iPad OS, Android и Windows.

Смарт-клавиатура Prestigio Click&Touch 2 появится в продаже в российских магазинах в начале апреля 2021 года по цене 7990 руб.
Комментарии и отзывы Prestigio Click&Touch 2
Обзоры:
Обзор SVEN KB-G8500. Игровая мембранная клавиатураОбзор SVEN KB-G8500. Игровая мембранная клавиатура
Обзор RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG. Флагманская игровая клавиатура с управляемыми переключателямиОбзор RAZER HUNTSMAN V2 ANALOG. Флагманская игровая клавиатура с управляемыми переключателями
Обзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатураОбзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатура
Новости:
Обзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкой

Выбор механической клавиатуры — задача не из легких. Еще сложнее ситуация, если вам необходимо приобрест...
Обзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатура

На прошлой неделе мы проводили тестирование беспроводных наушников ...
Corsair выпустила новые игровые клавиатуры K55 RGB PRO и K55 RGB PRO XT

Corsair выпустила две новинки, игровые клавиатуры K55 RGB PRO и K55 RGB PRO XT. Обе модели оснащены динам...
Обзор THERMALTAKE H330 TG Black (CA-1R8-00M1WN-00). Недорогой корпус с сетчатой лицевой панельюОбзор THERMALTAKE H330 TG Black (CA-1R8-00M1WN-00). Недорогой корпус с сетчатой лицевой панелью
Обзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбукаОбзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбука
Лучшая мультиварка. Scarlett SC-MC410S09Лучшая мультиварка. Scarlett SC-MC410S09
Обзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлениемОбзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлением
Обзор Xiaomi Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?Обзор Xiaomi Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?
Лучшие блоки питания SFX. be quiet! SFX ...
Лучшие блоки питания SFX. be quiet! SFX ПК с малым форм-фактором все еще не является массовым продуктом, но они набирают популярность. Как энтузи...
Redmi 9T вышел в России по цене в 15 тыс...
Redmi 9T вышел в России по цене в 15 тысКомпания Xiaomi дала старт российским продажам смартфона Redmi 9T, который вышел в Европе еще в начале го...
Космический шутер EVERSPACE 2 в раннем д...
Космический шутер EVERSPACE 2 в раннем дEVERSPACE 2 - это космический шутер с открытым миром для одного игрока. ...
Смартфон Ulefone Note 10 стал официальны...
Смартфон Ulefone Note 10 стал официальныПопулярный производитель защищенных смартфонов Ulefone выпустил новое доступное устройство Ulefone Note 1...
Характеристики Lenovo Tab M8 появились в...
Характеристики Lenovo Tab M8 появились вВ списке консоли Google Play появились актеристики Lenovo Tab M8 3-го поколения. ...
Обновление Apple watchOS 7.3.1 исправляе...
Обновление Apple watchOS 7.3.1 исправляеApple выпустила обновление watchOS 7.3.1. В новом обновлении содержится исправление ошибки связанной с за...
OnePlus Watch поддерживает более 110 реж...
OnePlus Watch поддерживает более 110 режКомпания OnePlus официально представит SmartWatch 23 марта 2021 года. До официального анонса, основатель ...
Xiaomi Mi 11 для мирового рынка выйдет с...
Xiaomi Mi 11 для мирового рынка выйдет сXiaomi анонсировала свой флагманский смартфон Mi 11 для мировых рынков. Телефон был анонсирован еще в дек...
Samsung подтвердила АКБ на 7000 мАч в Ga...
Samsung подтвердила АКБ на 7000 мАч в GaКомпания Samsung подтвердила наличие батареи ёмкостью 7000 мАч в грядущем смартфоне Galaxy F62, опубликов...
Samsung Galaxy A52 5G получит 120 Гц-экр...
Samsung Galaxy A52 5G получит 120 Гц-экрПрофильное издание SamMobile поделилось подробностями о смартфонах Galaxy A52 и Galaxy A72, которые еще н...
Характеристики OnePlus Watch слили до ре...
Характеристики OnePlus Watch слили до реOnePlus уже подтвердила, что представит свои первые умные часы 23 марта. Устройство уже получило нескольк...
Sonos представила портативную колонку Ro...
Sonos представила портативную колонку RoSonos представила портативную колонку Roam. Цена колонки составляет 169 долларов. ...
Обзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатураОбзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатура
Обзор Logitech Powerplay (943-000110). Коврик для мышки с беспроводной зарядкойОбзор Logitech Powerplay (943-000110). Коврик для мышки с беспроводной зарядкой
Обзор ACER Swift 5 SF514-55TA-574H. Ультрабук с Intel Core i5-1135G7 и антибактериальным покрытиемОбзор ACER Swift 5 SF514-55TA-574H. Ультрабук с Intel Core i5-1135G7 и антибактериальным покрытием
Обзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофономОбзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофоном
Обзор ASUS ROG Delta S. Игровые наушники с технологией MQA RendererОбзор ASUS ROG Delta S. Игровые наушники с технологией MQA Renderer
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor