Prestigio представила смарт-клавиатура Click&Touch 2

Prestigio Click&Touch 2 представляет собой мультимедийное устройство нового поколения. Новинка совмещает в себе клавиатуру, тачпад и мышь. С его помощью можно набирать текст или управлять жестами, как на тачпаде.

Prestigio Click&Touch 2 подойдет тем, кто работает дома и в офисе, а также работающим в дороге. Устройство позволяет одновременно работать с четырьмя устройствами, легко переключаясь от одного устройства к другому. Для подключения используется один разъем USB Type-C и три Bluetooth канала. Сенсорные мультимедийные слайдеры расположены в верхней части: слева - чтобы быстро перемотать на нужный момент видео, а справа - настроить громкость.

Тачпад занимает 80% рабочей поверхности, при этом сенсор встроен прямо в кнопки. Клавиши реагируют на нажатия, касания и жесты, как мышь или тачпад. Нажатия и жесты обрабатываются мгновенно, а управление курсором происходит привычно с помощью перемещения пальца по поверхности клавиатуры. Встроенный микроконтроллер клавиатуры сам распознает характер движений и переключается с набора текста на управление жестами.

С помощью приложения Clevetura App можно настроить зону тачпада для максимально удобной работы: например, сделать сенсорной всю поверхность или только ее часть. Кроме того, через приложение можно скачивать обновления, изменять чувствительность курсора, выбирать профили настроек для Mac OS, iPad OS, Android и Windows.

Смарт-клавиатура Prestigio Click&Touch 2 появится в продаже в российских магазинах в начале апреля 2021 года по цене 7990 руб.