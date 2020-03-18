Презентован недорогой смартфон Samsung Galaxy A41 с тройной камерой

Японский оператор NTT DoCoMo анонсировал бюджетный смартфон Samsung Galaxy A41. В Японии первые продажи начнутся в июне. Новинку оснастили 6,1-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+, основной камерой с тремя модулями на 48 Мп, 8 Мп (ширикоугольный) и 5 Мп, селфи-камерой на 25 Мп, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, однокристальной системой MediaTek Helio P65, модулем бесконтактных платежей NFC, аккумулятором на 3500 мАч, а также защитой от пыли и влаги IP65/68. В наличии представлены три цвета: синий, белый и черный.