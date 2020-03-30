Презентован смартфон Honor Play 9A с двойной камерой за $125

Сегодня на рынке был анонсирован бюджетный смартфон Honor Play 9A, который обойдется покупателям в $125 за базовую конфигурацию памяти 4/64 ГБ. Вариант памяти 4/128 ГБ будет стоить 170 долларов.

Аппарат получил двойную тыльную камеру с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 1600:720 пикселей и каплевидным вырезом для 8 Мп фронтальной камеры, однокристальную систему Helio P35, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, дактилоскопом на задней крышке, 3,5- мм разъёмом, также предустановленную операционную систему Android 10 с оболочкой Magic UI 3.0.1. Размеры устройства составляют 159,07:74,06:9,04 мм, а масса – 185 граммов. Продажи новинки стартуют 7 апреля. В наличии будут представлены три цвета: зелёный, синий и чёрный.