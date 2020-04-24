Презентован смартфон Huawei Nova 7 SE 5G с квадрокамерой

Сегодня на рынке был анонсирован смартфон Huawei Nova 7 SE 5G, цена которого начинается с отметки $340. Новинку оснастили однокристальной системой Kirin 820 5G, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x RAM, 6,5-дюймовым Full HD+ LCD 2.5D дисплеем (2400:1080 пикселей), фронтальной камерой на 16 Мп, основной квадрокамерой на 64, 8, 2 и 2 Мп, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, сканером отпечатков пальцев на торце, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, приёмником GPS, портом USB Type-C, батареей на 4000 мАч с поддержкой быстрой 40-Вт зарядки, а также операционной системой Android 10 с фирменной надстройкой EMUI 10.1. Габариты гаджета :162,31 × 75,0 × 8,5 мм, а вес составляет 189 г.