Презентован смартфон Huawei P40 Lite E с тройной камерой

Сегодня рынок бюджетных смартфонов пополнился моделью компании Huawei, который получил название P40 Lite E. Предполагаемая цена за новинку будет составлять $170-$180. Аппарат оснащён 6,39-дюймовым Full-View экраном (1560:720 точек) со врезанной фронтальной камерой на 8 Мп, платформой Kirin 710F, 4 ГБ оперативной памяти, основной тройной камерой на 48, 8 и 2 Мп, 64 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 4000 мАч, портом Micro-USB, 3,5-мм разъёмом, операционной системой Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1.