Прибыль NVIDIA сократилась на 68% за год

Чистая прибыль NVIDIA за первый квартал 2019 года составила $394 млн, что на 68% меньше, чем за тот же период в 2018 году. Данные опубликовали в квартальном отчёте компании.

При этом доходы компании также сократились на 31% — c $3,2 млрд до $2,2 млрд. Наиболее существенно повлияло увеличение операционных расходов — по сравнению с первым кварталом 2018 года они выросли на 21% — с $733 млн до $938 млн. Кроме того, завершился криптовалютный бум, что сказалось на объёмах продаж. Рентабельность компании уменьшилась с 64,5% до 58,4%.

По сравнению с четвёртым кварталом 2018 года показатели, наоборот, выросли или остались на прежнем уровне. В частности, продажи игровых видеокарт увеличились на 11%, а именно они составляют около половины выручки NVIDIA.