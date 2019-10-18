Приложение Endel для Apple Watch генерирует персональные успокаивающие звуки

Стартап Endel разработал приложение для Apple Watch. Оно анализирует частоту сердечных сокращений, а также другие факторы, такие как местоположение, текущую погоду и время, чтобы генерировать «персонализированные звуковые ландшафты», которые, по утверждению Endel, могут помочь расслабиться, сосредоточиться и уснуть.

Ученые не уверены точно, как различные частоты влияют на человека во время сна, но есть некоторые свидетельства того, что расслабляющие звуки могут уменьшить беспокойство . Приложение также имеет 4,4-звездочный рейтинг в App Store. В любом случае, если вы испытываете беспокойство и имеете Apple Watch, вам не помешает попробовать его.