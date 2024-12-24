Приложение NVIDIA App получило крупный патч

Сегодня компания NVIDIA выпустила крайне важное обновление своего программного обеспечения NVIDIA App, в рамках которого были устранены различного рода проблемы, вызывающие падение частоты кадров в играх. Суть в том, что компания представила хотфикс-драйвер GeForce версии 566.45, который направлен на решение конкретных проблем с производительностью в определённых играх. А в обновлении NVIDIA App вместо выпуска полноценного патча для устранения проблемы с просадками производительности, компания временно отключила функцию Game Filter в версии 11.0.1 по умолчанию. Нужно напомнить, что ранее сообщалось, что активация приложения NVIDIA App вызывала снижение производительности до 15% в некоторых играх из-за несовместимости функции с рядом тайтлов.

И хотя отключение функции Game Filter является временным решением, пользователи надеются на грядущий релиз полноценного обновления — по имеющейся информации, исправление может быть выпущено в следующем месяце, а до тех пор для тех, кто сталкивается с проблемой, лучшим решением будет самостоятельное отключение этой функции в настройках. При этом странно, что производитель отправил в релиз приложение, которое так активно рекламировалось, и при этом не протестировала работу этого софта в своей внутренней лаборатории. Ведь абсолютно очевидно, что инструмент работает не так, как должен, что огорчает многих пользователей, купивших топовые видеокарты за вполне приличные деньги.
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