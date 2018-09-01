Присоединение новой модели смартфона Sharp Aquos D10 к своим собратьям

На выставке IFA 2018 представили новый смартфон давно забытой компании Sharp. Это модель Aquos D10 присоединилась к своей линейке Aquos C10 и B10.

Данный смартфон оснащен 5,99 дюймовым дисплеем с разрешением 1080x2160. Сердцем смартфона является процессор Snapdragon 630 от Qualcomm, с 4 ГБ оперативной памятью и 64 ГБ встроенной памятью. Также телефон поддерживает две SIM-карты, NFC, порт USB-C, Bluetooth 4.0, а также стекло Gorilla Glass 3 как спереди, так и сзади. Основная двойная камера на - 12 МР и 13 МР с оптическим зумом, а фронтальная на 16 МР для качественных селфи.

Sharp D10 работает под управлением Android 8.0 с собственной оболочкой. Смартфон поступит в продажу в сентябре и стоимость составит около 400 евро.