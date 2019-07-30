Pro-вариант 16-дюймовый MacBook Pro с тотальным редизайном

Apple представит безрамочный 16-дюймовый MacBook Pro вместе с анонсом iPhone XI на сентябрьской презентации. Но не исключается и возможность отдельного мероприятия посвящённого ноутбукам компании, которое пройдет в октябре. Так, в 2018 году в сентябре Apple показала iPhone XR, iPhone XS и Apple Watch Seires 4, а уже месяц спустя анонсировала iPad Pro, MacBook Air и Mac mini.По габаритам новая модель будет сопоставима с актуальными 15-дюймовыми MacBook Pro, но диагональ дисплея при этом будет составлять 16 дюймов. Если верить слухам, то разрешение экрана составит 3072 х 1920 пикселей. Поставщиков алюминиевых корпусов по всей видимости не ждут кардинальные изменения в технологическом процессе. Единственное отличие в изготовлении 16-дюймовых ноутбуков будет заключаться в большей расточке верхней крышки под дисплей.О стоимости модели пока неизвестно.