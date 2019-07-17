Проблема блокировки на Samsung Galaxy S10.

Пользователи Samsung Galaxy S10 сообщают о проблеме со своими смартфонами после последнего обновления программного обеспечения.После обновления смартфон Samsung перезагружается, пользователь переходит к экрану блокировки, который требует от него ввода PIN-кода или рисунка для разблокировки , а сканер отпечатков пальцев на дисплее отключается после новой загрузки. Из-за этой ошибки пользователи не могут пройти через экран паролей и сообщают о проблеме на Reddit и на странице сообщества Samsung. В настоящее время единственный способ преодолеть экран блокировки - выполнить сброс к заводским настройкам.Пользователь Samsung на странице сообщества Samsung, который утверждает, что является представителем Verizon, предлагает несколько раз ввести неправильный пароль, чтобы вызвать сброс настроек.

Однако этот метод уничтожит весь смартфон, и все, что не было сохранено, будет потеряно, если оно не было сохранено. Samsung нужно будет предложить более удобное решение, чтобы успокоить пользователей. Безопасный режим принимает пароль и позволяет создавать резервные копии данных на смартфоне. Эта проблема, похоже, характерна для США и в значительной степени затронула пользователей Verizon. Также сообщается, что пользователи AT & T затронуты этим обновлением. Говорят, что причиной этой проблемы является июньское обновление безопасности, выпущенное Verizon и AT & T на прошлой неделе. Пользователи Samsung Galaxy S10 больше всего страдают от этой проблемы, в то время как несколько пользователей Galaxy S10 + и Galaxy S10e также сообщали о подобных проблемах.