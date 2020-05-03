Проблема экрана OnePlus 8 Pro оказалась аппаратной

Как только флагманский смартфон OnePlus 8 Pro появился в продаже, первые покупатели начали жаловаться на проблемы с дисплеем – то он некорректно отображал черный цвет, то приобретал зеленый оттенок. Почти сразу китайский производитель выпустил обновление, которое исправило вторую проблему, но не решило первую. Сегодня OnePlus официально заявила, что проблема носит аппаратный характер и новые прошивки её не исправят. Неудачливым покупателям предлагают отправить аппарат на ремонт, вернуть его и получить деньги обратно, а также запросить обмен дефектного смартфона на новый.