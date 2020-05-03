Проблема экрана OnePlus 8 Pro оказалась аппаратной

Как только флагманский смартфон OnePlus 8 Pro появился в продаже, первые покупатели начали жаловаться на проблемы с дисплеем – то он некорректно отображал черный цвет, то приобретал зеленый оттенок. Почти сразу китайский производитель выпустил обновление, которое исправило вторую проблему, но не решило первую. Сегодня OnePlus официально заявила, что проблема носит аппаратный характер и новые прошивки её не исправят. Неудачливым покупателям предлагают отправить аппарат на ремонт, вернуть его и получить деньги обратно, а также запросить обмен дефектного смартфона на новый.

Комментарии и отзывы OnePlus 8 Pro
Обзоры:
Предварительный обзор OPPO Reno3 Pro 5G. Лучший в своем классеПредварительный обзор OPPO Reno3 Pro 5G. Лучший в своем классе
Предварительный обзор Google Pixel 4a. Как уделать конкурентовПредварительный обзор Google Pixel 4a. Как уделать конкурентов
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A60Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A60
Новости:
Доступный флагман Nubia Red Magic 5G вышел за пределы Китая

В середине марта китайский бренд Nubia представил геймерский смартфон Red Magic 5G, который на домашнем р...
Стартовали продажи защищённого смартфона Ulefone Armor 7E за $200

Сегодня в продажу поступил защищённый смартфон Ulefone Armor 7E по сниженной цене в 200 долларов, позже...
Смартфон Realme X50 5G подешевел до $480

Главный конкурент Xiaomi Mi 10 - Realme X50 5G подешевел в Китае. Так, конфигурация памяти с 6 ГБ ОЗУ и 1...
Обзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIMОбзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIM
Лучшие помощники на карантине. ANKER Soundcore FlareЛучшие помощники на карантине. ANKER Soundcore Flare
Обзор SVEN AP-B510MV. Беспроводные стереонаушники с микрофономОбзор SVEN AP-B510MV. Беспроводные стереонаушники с микрофоном
Обзор Defender V11. Компактная акустическая 2.1 система для компьютераОбзор Defender V11. Компактная акустическая 2.1 система для компьютера
Обзор Patriot Memory Viper V550. Симметричная мышка с точным сенсоромОбзор Patriot Memory Viper V550. Симметричная мышка с точным сенсором
Смарт-часы OPPO Watch получат функцию зв...
Смарт-часы OPPO Watch получат функцию звКомпания OPPO продолжает рекламировать свои первые смарт-часики. ...
ASRock анонсировала материнскую плату но...
ASRock анонсировала материнскую плату ноASRock Z490 Taichi представлена в формате ATX. Оснащается переключателем интерфейса PCIe 4.0, который поз...
ASUS анонсировала два игровых мониторов ...
ASUS анонсировала два игровых мониторов Компания Asus представила два новых игровых мониторов VZ249HEG1R и VZ279HEG1R. Две модели имеют идентичны...
Google Pixel 4a готовится к релизу...
Google Pixel 4a готовится к релизуНа просторах интернета достаточно активно обсуждают возможность релиза смартфона Google Pixel 4a, который...
Intel Arctic Sound с TPD 500 Вт...
Intel Arctic Sound с TPD 500 ВтПоявилась довольно интересная информация о дискретной видеокарте компании Intel, которая была анонсирован...
Представлены флагманы Samsung Galaxy S20...
Представлены флагманы Samsung Galaxy S20Вчера ночью компания Samsung представила свои новые флагманские смартфоны Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galax...
Видеоигра Nioh 2 получает обновление 1.0...
Видеоигра Nioh 2 получает обновление 1.0Новое обновление для Nioh 2 стало доступным для скачивания. Версия обновления 1.08 вносит изменения навык...
Беззеркальная камера Canon EOS R6 сможет...
Беззеркальная камера Canon EOS R6 сможетСетевые источники поделились подробностями о беззеркальной камере Canon EOS R6, первые сведения о которой...
EVGA GeForce GTX 1650 GDDR6 с отличной ч...
EVGA GeForce GTX 1650 GDDR6 с отличной чНекоторое врем назад мы говорили о том, то вскоре в продажу попадут новые игровые видеокарты, а теперь мо...
Топовый камерофон Honor V30 Pro подешеве...
Топовый камерофон Honor V30 Pro подешевеСегодня компания Honor Mobile снизила цены на старший вариант смартфона Honor V30 на 43 доллара и для Hon...
NVIDIA продемонстрировала видеоигру Mine...
NVIDIA продемонстрировала видеоигру MineВидеоигра Minecraft с поддержкой трассировки лучей RTX скоро появится. NVIDIA совместно с разработчиками ...
Представлен монитор IIYAMA G-Master GB34...
Представлен монитор IIYAMA G-Master GB34Компания IIYAMA представила ультраширокий монитор G-Master GB3461WQSU Red Eagle, который предназначен для...
Обзор GAMDIAS Argus E4 (GM-GCAE4). Недорогой корпус со стеклом и подсветкойОбзор GAMDIAS Argus E4 (GM-GCAE4). Недорогой корпус со стеклом и подсветкой
Обзор ASUS RT-AX58U. Роутер Wi-Fi 6 для дома и офисаОбзор ASUS RT-AX58U. Роутер Wi-Fi 6 для дома и офиса
Обзор PALIT GeForce GTX 1650 KalmX. Бесшумная видеокартаОбзор PALIT GeForce GTX 1650 KalmX. Бесшумная видеокарта
Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
Обзор Transcend 330S (TS128GUSD330S). Высокоскоростные карты памятиОбзор Transcend 330S (TS128GUSD330S). Высокоскоростные карты памяти
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor