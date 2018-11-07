Процессор A12X Bionic в новых iPad Pro оказался мощнее Core i7

Во время презентации новых планшетов iPad Pro компания Apple заявила, что они мощнее 92% всех доступных на рынке ПК. Сегодняшние результаты тестов в Geekbench доказали, что в Apple не лукавили. Итак, старшая модель iPad Pro на однокристальной системе A12X Bionic оказалась быстрее Microsoft Surface Pro 6 на 4-ядерном Core i5-8250U и 13-дюймового MacBook Pro. Тесты были заточены под задачи обработки фото и видео. Кстати, вчера iPad Pro набрал 557 679 баллов в бенчмарке AnTuTu.

Напомним, что планшет также оснащен 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2388:1688 пикселей и 13-дюймовым экраном с разрешением 2732:2048 пикселей), системой Face ID, 64 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, портом USB-C, поддержкой eSIM, Bluetooth 5.0, 12-Мп основной камерой, поддержкой 18-ваттной зарядки, а также новым стилусом Pencil 2, который примагничивается к корпуса планшета. Толщина самого планшета составляет всего 5,9 мм. Цена новинок составляет от 65 990 рублей за базовую версию на 11-дюймов, в то время как старшая версия с 1 ТБ памяти обойдётся в 125 990 рублей.