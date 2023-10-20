Процессор Dimensity 9300 протестировали в составе смартфона

Передовой процессор Dimensity 9300 был протестирован на неанонсированном смартфоне OPPO PHZ110 с 16 ГБ оперативной памяти и 8-ядерным процессором, который работает на частоте 3,25 ГГц (вероятно, речь идёт про производительное ядро, которое в данном случае всего одно на весь кластер). В Geekbench 6 этот чип набрал результаты в одноядерном и многоядерном тестах 2 139 и 7 110 баллов соответственно. Следует отметить, что в этом году в процессоре Dimensity 9300 нет энергоэффективных ядер Cortex-A520, и, хотя сочетание Cortex-X4 и Cortex-A720 должно было положительно повлиять на результаты многоядерного теста, этого не случилось.

К сожалению, даже с такой внушительной конфигурацией процессор Dimensity 9300 не смог состязаться с процессором Apple A17 Pro, который продемонстрировал преимущество в 36,3% в одноядерном тесте и скромное преимущество в 1,7% в многоядерном тесте. Конечно, в многоядерном режиме данный процессор действительно оказался неплох, но проблема в том, что мобильные игры и приложения на самом деле ужасно справляются с нагрузкой сразу на все ядра. Обычно они нагружают одно производительное ядро, тогда как второстепенные ядра с трудом справляются с поставленной задачей. Так что есть ощущение, что флагманский процессор нового поколения не сможет существенно повлиять на общую ситуацию на рынке мобильных процессоров, потому что вырваться вперёд у него точно не получится. Но будем следить за тестами после релиза — может ситуация улучшится.
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