Процессор Exynos 2600 лишили встроенного 5G-модема

По сообщениям инсайдеров, Samsung начала массовое производство своего первого 2-нанометрового процессора Exynos 2600 на архитектуре GAA ещё в конце сентября. Однако, несмотря на многочисленные утечки о ходе разработки, до сих пор неизвестно, какой 5G-модем будет использоваться вместе с этим чипом. Даже свежие слухи не раскрывают название модема, но утверждают, что он будет отдельным компонентом, а не встроенным в сам процессор. Такой подход уже применялся ранее, однако он имеет очевидные недостатки, особенно в плане энергоэффективности. Например, стоит напомнить, что во время презентации Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500 компании Qualcomm и MediaTek подчеркнули, что их флагманские решения имеют встроенные базовые модули связи, размещённые прямо на кристалле процессора.

Samsung же утверждает, что переход на 2-нанометровый техпроцесс GAA обеспечит до 12 процентов прироста производительности и до 25 процентов снижения энергопотребления по сравнению с 3-нанометровым техпроцессом GAA. Тем не менее, если 5G-модем действительно окажется отдельным элементом, ему потребуется больше энергии для стабильной работы, а также больше места на и без того плотно укомплектованной материнской плате смартфона. Это фактически сведёт на нет преимущество нового процессора в энергоэффективности. Но, конечно, пока что это лишь предположение — официальной информации по этому вопросу нет, да и реальных тестов процессора тоже никто не проводил.
