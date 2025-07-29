Процессоры MediaTek теперь гораздо лучше эмулируют игры с ПК

Одной из причин популярности Android остаётся его гибкость и универсальность, сравнимая с ПК. В том числе — возможность эмулировать программное обеспечение под другие архитектуры, например, запускать игры для Windows на смартфоне. Одним из самых популярных инструментов для этого стал GameHub от компании GameSir, известной своими геймпадами. Ранее эмуляторы GameHub и аналогичный Winlator лучше всего работали на Android-устройствах с чипами Qualcomm Snapdragon, но теперь поддержка значительно улучшилась и для пользователей MediaTek. В официальном сообщении GameSir в GameHub говорится, что теперь эмулятор лучше поддерживает чипы MediaTek с графикой Mali, особенно в линейке Dimensity от 9000 до 9400.

По словам разработчиков, теперь эти процессоры могут запускать игры с DirectX9–DirectX11 с производительностью, сопоставимой с графикой Qualcomm Adreno, а в некоторых случаях даже превосходить её. Для этого разработчики GameHub провели большую работу — улучшили поддержку Vulkan на Mali, устранили отсутствующие драйверы и нестабильную работу шейдерных компиляторов. Ключевым достижением стала разработка механизма преобразования кода, который переводит инструкции DirectX в формат, понятный для Mali. В ряде случаев также потребовались оптимизации на уровне выполнения, чтобы компенсировать неработающие драйверы. Команда GameHub уже вышла на прямой контакт с MediaTek, чтобы создать отдельные драйверы для эмуляции ПК-игр на Mali — это очень круто.