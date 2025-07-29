Процессоры MediaTek теперь гораздо лучше эмулируют игры с ПК

Одной из причин популярности Android остаётся его гибкость и универсальность, сравнимая с ПК. В том числе — возможность эмулировать программное обеспечение под другие архитектуры, например, запускать игры для Windows на смартфоне. Одним из самых популярных инструментов для этого стал GameHub от компании GameSir, известной своими геймпадами. Ранее эмуляторы GameHub и аналогичный Winlator лучше всего работали на Android-устройствах с чипами Qualcomm Snapdragon, но теперь поддержка значительно улучшилась и для пользователей MediaTek. В официальном сообщении GameSir в GameHub говорится, что теперь эмулятор лучше поддерживает чипы MediaTek с графикой Mali, особенно в линейке Dimensity от 9000 до 9400.

По словам разработчиков, теперь эти процессоры могут запускать игры с DirectX9–DirectX11 с производительностью, сопоставимой с графикой Qualcomm Adreno, а в некоторых случаях даже превосходить её. Для этого разработчики GameHub провели большую работу — улучшили поддержку Vulkan на Mali, устранили отсутствующие драйверы и нестабильную работу шейдерных компиляторов. Ключевым достижением стала разработка механизма преобразования кода, который переводит инструкции DirectX в формат, понятный для Mali. В ряде случаев также потребовались оптимизации на уровне выполнения, чтобы компенсировать неработающие драйверы. Команда GameHub уже вышла на прямой контакт с MediaTek, чтобы создать отдельные драйверы для эмуляции ПК-игр на Mali — это очень круто.
Google Pixel 10 Pro показали на фото …
В сети появились живые фото смартфона Google Pixel 10 Pro, который будет официально представлен 13 август…
Представлен смартфон iQOO Neo 10 с АКБ на 7000 мАч…
Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью Neo 10, которая основана на 4-нанометровой однокри…
OnePlus 13s будет отличаться от OnePlus 13T…
Сетевые инсайдеры выяснили, чем компактный смартфон OnePlus 13s (выходит в Индии) будет отличаться от One…
Google Pixel 10 получит высокую частоту ШИМ…
Китайские производители смартфонов в последнее время всё больше заботятся о зрении своих пользователей — …
Смартфон Moto G86 5G получит батарею на 6720 мАч…
Авторитетный информатор Evleaks раскрыл характеристики и дизайн смартфона Moto G86 5G, который получит дв…
Официально: Huawei Pura 80 выйдет 11 июня …
Компания Huawei объявила, что официальная презентация флагманских смартфонов линейки Huawei Pura 80 состо…
Oppo представила смартфон Reno14 F…
До недавнего времени серия Oppo Reno14 состояла всего из двух смартфонов — речь идёт про стандартную верс…
Samsung Galaxy Z Flip 7 получит процессор Exynos 2500…
Профильный ресурс Sammobile сообщает, что грядущий складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 будет основа…
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor