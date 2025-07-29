Процессоры MediaTek теперь гораздо лучше эмулируют игры с ПК

По словам разработчиков, теперь эти процессоры могут запускать игры с DirectX9–DirectX11 с производительностью, сопоставимой с графикой Qualcomm Adreno, а в некоторых случаях даже превосходить её. Для этого разработчики GameHub провели большую работу — улучшили поддержку Vulkan на Mali, устранили отсутствующие драйверы и нестабильную работу шейдерных компиляторов. Ключевым достижением стала разработка механизма преобразования кода, который переводит инструкции DirectX в формат, понятный для Mali. В ряде случаев также потребовались оптимизации на уровне выполнения, чтобы компенсировать неработающие драйверы. Команда GameHub уже вышла на прямой контакт с MediaTek, чтобы создать отдельные драйверы для эмуляции ПК-игр на Mali — это очень круто.