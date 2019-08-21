Прочная новинка от Casio с пульсометром - Pro Trek WSD-F21HR

Новые надежные умные часы от Casio являются частью серии Pro Trek компании. Умные часы, получившие название WSD-F21HR, работают на основе операционной системы Google Wear и обладают некоторыми интеллектуальными функциями, такими как монитор сердечного ритма / оптический датчик.

Новинка оснащена 1,32-дюймовым двухслойным дисплеем, который включает в себя большой цветной и монохромный ЖК-дисплей. Монохромный дисплей отображает как время, так и различные измерения. Он потребляет очень мало энергии и его легко читать даже прямо под солнцем. С другой стороны, цветной ЖК-дисплей высокой четкости отображает подробную информацию, такую ​​как карты, показания датчиков и различные уведомления.

Casio Pro Trek WSD-F21HR имеют встроенный GPS и усовершенствованный оптический датчик, который измеряет частоту сердечных сокращений пользователя. Вся информация, полученная от датчика сердечного ритма, отображается на специальном циферблате, который доступен только в этих умных часах. Кроме того, поскольку это умные часы Wear OS, вы получите доступ к широкому спектру приложений и сервисов Google. Pro Trek WSD-F21HR скоро будет доступен для покупки примерно за $ 500 в черном и красном цветах.