Продано 23 миллиона смартфонов Redmi 4А, Redmi 5А и Redmi 6А

Один из руководителей Xiaomi и глава Xiaomi в Индии Ману Кумар Джейн похвастался успехами серии смартфонов Redmi A в Индии. Утверждается, что на 19 апреля в Индии было продано 23,6 миллиона экземпляров Redmi 4А, Redmi 5А и Redmi 6А. Также было объявлено, что Redmi 7A выйдет в Индии почти одновременно с Redmi K20 и K20 Pro. Цена Redmi 7A в Европе стартует от 100 евро.

Напомним, что Redmi 7A оснащается 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей и соотношением сторон 18:9, восьмиядерным процессором Snapdragon 439 с тактовой частотой до 1,95 ГГц и графикой Adreno 505, 13 Мп основной камерой с фазовым автофокусом и светодиодной вспышкой, 5 Мп фронтальной камерой, защитой от брызг, модулям Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, GPS, FM-тюнер, 3,5-мм разъем, гибридным слотом для SD-карты, аккумулятором на 4000 мАч и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10.