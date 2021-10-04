Продажи Apple Watch Series 7 стартуют через 3 дня

Сегодня Apple объявила, когда вы сможете получить Apple Watch Series 7 — предварительные заказы начнутся в эту пятницу, 8 октября, в 8 утра по восточному времени. Само же устройство по цене от 399 долларов будет доступно через неделю, 15 октября. Стоит отметить, что самое большое изменение в этом году — это более крупный дисплей с поддержкой функции «постоянно включён». Напомним, что Apple увеличила размеры корпуса до 41 мм и 45 мм, уменьшив при этом рамку вокруг дисплея до 1,7 мм. Теперь пользовательский интерфейс использует преимущества большого экрана с полной поддержкой QWERTY-клавиатуры, что открывает множество новых возможностей для пользователей, которые не хотят постоянно носить с собой смартфон.

Впрочем, срок службы батареи у нового поколения умных часов точно такой же, как и у Apple Watch Series 6. По словам Apple, новые часы должны работать до 18 часов без подзарядки, хотя Series 7 будет заряжаться на 33 процента быстрее. Более того, Apple Watch этого года немного прочнее, чем предыдущие версии. Apple впервые создала умные часы с рейтингом пыленепроницаемости IP6X. Также говорят, что новый экран более устойчив к трещинам из-за нового дизайна, плюс Series 7 по-прежнему водонепроницаемы вплоть до 50 метров. Кроме того, последняя версия ОС watchOS8 имеет более глубокую интеграцию с iPhone, дополнительные функции для здоровья и фитнеса, а также обновленные инструменты обмена сообщениями. Например, есть новое приложение «Контакты», а также дополнительные параметры для сообщений.
Комментарии и отзывы Apple Watch Series 7
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