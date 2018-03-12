Продажи Samsung Galaxy S9 стартовали хуже Galaxy S8

Корейские СМИ сообщили о том, что стартовые продажи флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ на домашнем южнокорейском рынке оказались хуже, чем у предыдущего поколения. Сообщается, что за сутки было продано 180 тысяч устройств, что на 30% меньше, чем год назад было реализовано Galaxy S8 и Galaxy S8+. Главной причиной слабого интереса пользователей к новому поколению можно назвать отсутствие по-настоящему значительных изменений в сравнении с предшественниками. Напомним, что в России продажи флагманов стартуют 16 марта.

Смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ получили 5,8- и 6,2-дюймовые безрамочные Super AMOLED-дисплеи с изогнутыми боковыми кромками и разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей), топовые процессоры Qualcomm Snapdragon 845 и Exynos 9810, 64, 128 или 256 ГБ встроенной расширяемой памяти, 8 Мп фронтальную камеру, аккумуляторы 3000 и 3500 мАч, 3,5-мм аудиоразъем, порт USB Type-C, стереодинамики AKG, защиту от воды и пыли уровня IP68, а также операционную систему Android 8.0 Oreo. Младшую версию оснастили 4 ГБ ОЗУ, а старшую – 6 ГБ ОЗУ. Также Galaxy S9+ получил двойную 12+12 Мп камеру, а Galaxy S9 – одинарную на 12 Мп.