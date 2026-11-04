Продажи Samsung Galaxy Z Fold8 взлетели по вине Apple

Проблемы с контролем качества и сообщения о повреждении внутренних дисплеев iPhone Duo отпугнули часть потенциальных покупателей складного смартфона Apple и подтолкнули их к выбору устройств Samsung. Согласно южнокорейским СМИ, за неделю после начала поставок iPhone Duo продажи Galaxy Z Fold8 выросли более чем на 20%. Похожая ситуация наблюдалась ещё в сентябре, когда Apple впервые представила свой складной смартфон. После того, как покупатели увидели устройство и узнали его стоимость, недельные продажи Galaxy Z Fold8 увеличились на 10%. Samsung решила воспользоваться ситуацией и продлила на 1 месяц, до ноября, срок действия программы New AI Subscription Club — она позволяет владельцам старых устройств обменивать их на новые.

Участникам программы, которые выберут складные Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra или Z Flip8, гарантируется возврат 50% первоначальной стоимости при обмене через 1 год. Для двухлетнего плана предусмотрено 40%, а при выборе Z Flip8 — 50%. В случае трёхлетнего плана вернуть можно будет 25% стоимости устройства. Кроме того, до 31 декабря Samsung проводит рекламную кампанию Galaxy End of the Year Fiesta — в её рамках покупателям также обещают дополнительные преимущества при посещении фирменных магазинов. Положительная динамика наблюдается и на европейском рынке — совокупные продажи Galaxy Z Fold8 и Z Fold8 Ultra превысили показатели предыдущего поколения Galaxy Z Fold7 на 45%. Это внушительный рост на самом деле.