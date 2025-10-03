Продажи iPhone 17 сильно превысили ожидания аналитиков

Линейка iPhone 17 показывает куда лучшие результаты, чем ожидали многие аналитики — первые продажи дали Apple мощный задел перед началом праздничного сезона. В аналитической записке Morgan Stanley подчёркивается, что стратегия Apple, основанная на доработке и улучшении, а не на радикальном редизайне, продолжает находить отклик у покупателей. Хотя iPhone 17 внешне не претерпел кардинальных изменений, последовательный рост производительности и удобства оказался достаточным, чтобы убедить пользователей в необходимости обновления. Это подтверждает давнюю философию Apple — стабильность и надёжность могут стимулировать продажи так же эффективно, как и масштабные нововведения.

Любопытно, что iPhone Air пока не поступил в продажу в Китае, поэтому пока трудно судить о мировом спросе на всю линейку. Тем не менее эксперты Morgan Stanley уверены, что Apple сможет без проблем увеличить производство iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, чтобы удовлетворить растущий интерес. Успех сразу трёх моделей показывает, что компания в этом году не делает ставку на одно устройство, а распределяет результат по всей линейке. Ранние продажи также подогревают ожидания относительно iPhone 18, который, по прогнозам, выйдет в шести версиях и станет первой серией с гибким iPhone. Аналитики считают, что учитывая огромную базу пользователей с устаревшими моделями, Apple имеет все шансы стимулировать волну апгрейдов в ближайшие годы и продлить рост выручки как минимум до 2027 года.