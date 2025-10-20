Продажи iPhone Air разочаровали аналитиков

Прошло всего несколько часов с момента обсуждения ошеломительного успеха iPhone Air в Китае — ультратонкий флагман Apple мгновенно раскупили как в онлайне, так и в офлайн-магазинах. Однако, как показывает практика, популярность на одном рынке вовсе не гарантирует аналогичного успеха в других странах. Именно по этой причине исследовательская компания снизила прогноз выпуска iPhone Air на конец 2025 года на один миллион устройств. Японская компания Mizuho Securities опубликовала данные, на которые обратили внимание журналисты The Elec. Согласно отчёту, слабые продажи iPhone Air вынудили аналитиков пересмотреть прогнозы на 2025 год — если ранее Apple ожидала поставки около 246 миллионов iPhone, то теперь прогноз был снижен на 7 процентов — до 229 миллионов устройств в 2026 году.

При этом все остальные модели линейки iPhone 17 демонстрируют хорошие результаты, кроме iPhone Air. По данным Mizuho, поставки iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max немного выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а базовая версия iPhone 17 показывает особенно сильные продажи. В связи с этим прогноз производства стандартной модели увеличен на 2 миллиона единиц, для iPhone 17 Pro — на 1 миллион, а для iPhone 17 Pro Max — сразу на 4 миллиона. В то же время прогноз выпуска iPhone Air был снижен на 1 миллион устройств, хотя общий объём производства всей линейки увеличен с 88 до 94 миллионов единиц в год. Видимо, тонкий корпус зашёл далеко не всем пользователям.