Продажи смартфонов Huawei упадут в 2020 году из-за санкций США

Тяжелые торговые отношения между Китаем и США начались с 2018 года. США внесла Huawei в черных список. Но в 2019 году она даже увеличила рост продаж. Аналитики китайской компании говорят, что ситуация в 2020 году изменится. Это связано встпулением в силу запрета сервисов Google. Большое количество смартфонов вернули на заводы.

Продажи смартфонов в 2020 году упадут на 20 %. Компания Huawei планирует реализовать 200 миллионов смартфонов. В Китае как и в Европе, Huawei демонстрирует рост продаж. Скоро появится флагман компании P40 Pro, он займет лидирующие позиции в Китае и Европе.