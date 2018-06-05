Продажи смартфонов Samsung Galaxy Star A9 и Galaxy Star A9 Lite запланированы на 15 июня

Смартфоны Samsung Galaxy Star A9 и Galaxy Star A9 Lite с Super AMOLED дисплеями доступны для предзаказа. Гаджет Samsung Galaxy A9 Star получит 6,28-дюймовый экран, операционную систему Android 8.0 Oreo и двойную камеру с разрешением 24 и 16 Мп. Емкость аккумуляторе равна 3 700 мА.ч. А версия Lite также оснащена дисплеем, но с меньшей диагональю. Основная камера имеет те же параметры. Емкость батареи составляет 3500 мА.ч. Оценивается аппарат Samsung Galaxy Star A9 в 575 долларов, а версия Lite в 420 долларов. Старт продаж устройств ожидается 15 июня.