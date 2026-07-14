Продажи смартфонов упали на 4%, но не у Samsung

Согласно новому отчёту аналитической компании Omdia, мировые поставки смартфонов во втором квартале 2026 года сократились на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одной из главных причин спада называется продолжающийся кризис на рынке памяти, который привёл к заметному росту стоимости компонентов и, как следствие, самих устройств. Несмотря на общее снижение рынка, Samsung и Apple смогли увеличить свои доли. Samsung нарастила присутствие с 20% до 22%, сохранив лидерство на мировом рынке смартфонов. Apple, в свою очередь, увеличила долю с 16% до 20% и значительно приблизилась к южнокорейскому конкуренту. В то же время китайские производители столкнулись со снижением показателей. Доля Xiaomi сократилась с 15% до 11%, Oppo — с 12% до 10%, а vivo — с 9% до 8%.

По данным аналитиков, Samsung удалось укрепить позиции прежде всего в бюджетном сегменте, где многие китайские бренды начали сокращать ассортимент и повышать цены. Apple же провела лучший второй квартал в своей истории благодаря высокому спросу на серию iPhone 17 и решению не повышать стоимость устройств на фоне роста цен на комплектующие. Наиболее серьёзное падение продаж наблюдается в сегменте смартфонов стоимостью до 400 долларов. Как отметил главный аналитик Omdia Рунар Бьорховде, именно здесь ограничения поставок наиболее ощутимы, маржа производителей остаётся минимальной, а покупатели особенно чувствительны к повышению цен. Выглядит ситуация не особо приятно.