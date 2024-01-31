Продажи видеокарт компании NVIDIA резко взлетели

Другие видеокарты компании NVIDIA тоже весьма успешно продавались на прошлой неделе — речь о видеокартах серии RTX 4060 Ti и серии RTX 4070, которые тоже были предложены потенциальным покупателям со скидками. Кроме того, информационное издание ITMedia сообщает, что графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER стал настоящим хитом на азиатском рынке. Всё дело в приличных характеристиках, высокой производительности и разумной стоимости, которая позволяет приобрести качественный продукт без переплаты. И, что тоже важно, большинство новых графических процессоров также доступны по рекомендованным розничным ценам, то есть без накрутки со стороны производителя или магазина. Это существенный бонус для тех, кто решил улучшить свой компьютер свежей видеокартой.