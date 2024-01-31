Продажи видеокарт компании NVIDIA резко взлетели

Данные крупнейшего немецкого ритейлера MindFactory, предоставленные информационному изданию TechEpiphany, показывают, что графические процессоры серии NVIDIA GeForce RTX 40 теперь опережают продажи видеокарт линейки AMD Radeon RX 7000. Всё благодаря очень высоким продажам новых видеокарт GeForce RTX 4070 Ti SUPER, стоимостью 799 долларов. Правда, аналитики отмечают, что популярная видеокарта RX 7800 XT по-прежнему лидирует по объёму продаж — примерно 500 единиц за неделю, по сравнению с 400 видеокарт RTX 4070 Ti SUPER, но следует отметить, что RX 7800 XT стоит 499 долларов и недавно была доступна по сниженным ценам — так AMD решила бороться с релизом новинок от конкурента.

Другие видеокарты компании NVIDIA тоже весьма успешно продавались на прошлой неделе — речь о видеокартах серии RTX 4060 Ti и серии RTX 4070, которые тоже были предложены потенциальным покупателям со скидками. Кроме того, информационное издание ITMedia сообщает, что графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER стал настоящим хитом на азиатском рынке. Всё дело в приличных характеристиках, высокой производительности и разумной стоимости, которая позволяет приобрести качественный продукт без переплаты. И, что тоже важно, большинство новых графических процессоров также доступны по рекомендованным розничным ценам, то есть без накрутки со стороны производителя или магазина. Это существенный бонус для тех, кто решил улучшить свой компьютер свежей видеокартой.
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