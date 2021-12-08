Продажи видеокарт увеличится во второй половине 2022 года

Текущая глобальная пандемия принесла множество проблем игровому сообществу. Поскольку возникали проблемы с цепочкой поставок новейшего оборудования, особенно графических процессоров, у многих потребителей не было выбора, чтобы приобрести себе видеокарту по разумной цене. Но эти проблемы скоро будут решены, по крайней мере, в отношении NVIDIA. По словам финансового директора NVIDIA, Колетт Кресс на конференции UBS Global TMT сообщила, что поставки видеокарт NVIDIA увеличатся во второй половине 2022 года.

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