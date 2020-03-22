Продезинфицируй и заряди свой телефон с помощью Lexon Oblio

Компания Lexon представляет хорошо разработанное и дезинфицирующее беспроводное зарядное устройство с новой станцией Oblio. Lexon Oblio сертифицирован Qi, поэтому он будет совместим с большинством устройств, использующих беспроводную зарядку. Lexon утверждает, что Oblio способен зарядить большинство смартфонов примерно 3 часа.

Дезинфекция мобильного устройства осуществляется с помощью ультрафиолетового излучения. Конструкция гарантирует защиту для ваших глаз. В устройстве используется усовершенствованный антибактериальный ультрафиолетовый свет с технологией ионизатора, который позволяет убить 99,9% всех микробов на экране смартфона всего за 20 минут.

Lexon Oblio доступен не во всех регионах. Стоимость устройства составляет 79 евро.