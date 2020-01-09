Продукты компании Phanteks на CES 2020

Выставочный стенд Phanteks представлен тремя новыми продуктами компании. Голландская компания зарекомендовала себя на рынке железа, с положительной стороны.

Новый корпус Eclipse P300A, он обеспечивает высокий воздушный поток благодаря сетчатой передней панели. P300A поддерживает материнские платы форм-фактора ATX.

Компания анонсировала распределительную пластину для водяного охлаждения. Phanteks D120 изготовлен из акрила с Digital-RGB подсветкой. Он совместим с любым корпусом.

Акустическая система Evolv Sound Mini с спортивным дизайном, для коллекции к продуктам серии Evolv. Динамики воспроизводят стереозвук, оснащены подсветкой с синхронизацией с продуктами Phanteks. Все три новинки поступят в продажу в январе.