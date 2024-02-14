Проектор Hisense Laser Mini Projector C1 вышел в России

Компания Hisense объявила о российском релизе проектора Laser Mini Projector C1, который основан на трехцветном лазерном источнике света TriChroma. Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей, возможностью проецировать картинку диагональю от 65 до 300 дюймов с расстояния от 173 до 797 см, заявленной яркостью в 1600 ANSI-люмен, системой AutoMagic для автоматической оптимизации фокусировки и настройки геометрии, высокоточным двойным модулем CMOS, лазерным радаром ToF, высокочувствительным датчиком освещенности ALS, нейросетью на базе NPU, поддержкой Dolby Vision, HDR10 и HLG, 110% охватом цветовой палитры BT.2020, интерфейсами HDMI, USB 3.0 и Ethernet RJ45, поддержкой Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth, двумя 10-Вт динамиками JBL c поддержкой Dolby Atmos, сроком службы 25000 часов и предустановленной ОС VIDAA U6.