Проектор Hisense Laser Mini Projector C1 вышел в России

Компания Hisense объявила о российском релизе проектора Laser Mini Projector C1, который основан на трехцветном лазерном источнике света TriChroma. Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей, возможностью проецировать картинку диагональю от 65 до 300 дюймов с расстояния от 173 до 797 см, заявленной яркостью в 1600 ANSI-люмен, системой AutoMagic для автоматической оптимизации фокусировки и настройки геометрии, высокоточным двойным модулем CMOS, лазерным радаром ToF, высокочувствительным датчиком освещенности ALS, нейросетью на базе NPU, поддержкой Dolby Vision, HDR10 и HLG, 110% охватом цветовой палитры BT.2020, интерфейсами HDMI, USB 3.0 и Ethernet RJ45, поддержкой Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth, двумя 10-Вт динамиками JBL c поддержкой Dolby Atmos, сроком службы 25000 часов и предустановленной ОС VIDAA U6.

98-дюймовый телевизор TCL X955 оценен в 600 тысяч рублей …
Компания TCL выпустила в российскую продажу 85- и 98-дюймовые телевизоры X955, которые оценены в 400 и 60…
Телевизоры Toshiba V35ME выходят в России …
Компания Toshiba TV представила в России телевизоры серии V35ME, в которую вошли модели с диагональю 32 и…
Телевизоры Toshiba C350ME представили в России …
Компания Toshiba представила в России линейку телевизоров C350ME, в которую вошли модели с диагональю 43,…
Представлен телевизор Hisense Mural TV R8K…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделью Mural TV R8K, которая оценена в 1410 и 1830 до…
Представлен 120-Гц телевизор Sharp Roku TV…
Компания Sharp пополнила ассортимент телевизоров моделями Sharp Roku TV OLED 4K Ultra HD, которые оценены…
Представлены флагманские телевизоры Philips OLED+909 и OLED+…
Компания TP Vision пополнила ассортимент флагманских телевизоров моделями Philips OLED+909 и Philips OLED…
Представлен флагманский телевизор Samsung Neo QLED 8K 2024…
Компания Samsung представила флагманский телевизор Neo QLED 8K 2024 года, одной из особенностей которого …
Представлен телевизор Philips PML9009 …
Компания TP Vision пополнила ассортимент телевизоров сериями Philips PML9009 и Philips PUS8909, которые п…
Недорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04HНедорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04H
4 вещи для вашего дома, которые сделают жизнь в нем проще4 вещи для вашего дома, которые сделают жизнь в нем проще
Обзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED XОбзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED X
Обзор HAIER 55 SMART TV S1. Умный телевизор за разумные деньгиОбзор HAIER 55 SMART TV S1. Умный телевизор за разумные деньги
Мультифункциональный домашний кинотеатр: обзор проектора Hisense Laser TV PL1HМультифункциональный домашний кинотеатр: обзор проектора Hisense Laser TV PL1H

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor