Проектор Redmi Projector 3C оценили в 110 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент компактных проекторов моделью Redmi Projector 3C, который получил корпус с размерами 146:113:172,5 мм и массой 1,1 кг. Новинка характеризуется технологией LCD, нативным разрешением 1920:1080 точек, контрастностью 1000:1, проекцией изображения диагональю от 45 до 100 дюймов с дистанции от 1,29 до 2,75 метра, максимальной яркостью 300 люмен CVIA, технологией отражённой проекции с фильтрацией коротковолнового синего света в диапазоне 415–455 нм, портом USB 2.0, интерфейсом HDMI и 3,5-мм аудиогнездом, фирменным закрытым оптическим модулем со стеклянной линзой, лазерным датчиком ToF, алгоритмами ИИ для автоматической фокусировки и коррекции картинки по горизонтали в пределах ±20° и по вертикали ±15°, 4-ядерным процессором Amlogic T950S с тактовой частотой до 1,5 ГГц, 1 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, системой охлаждения с шумом не более 29 дБА, максимальным энергопотреблением 65 Вт, поддержкой системы умного дома HyperOS Connect и сервиса Xiaomi Video VIP, Bluetooth-пультом управления, поддержкой Wi-Fi и Bluetooth 5.0, а также 5-Вт динамиками. Цена проектора в Китае составила 110 долларов.