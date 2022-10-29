Проектор Redmi Projector Pro оценен в 140 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент проекторов моделями Redmi Projector и Redmi Projector Pro, которые оценены в 140 и 180 долларов соответственно.

Новинки характеризуются выводом изображения диагональю от 40 до 100 дюймов в разрешении Full HD, яркостью до 150 ANSI люмен, однокристальной системой Amlogic T950D4, 1,5 ГБ ОЗУ, предустановленной ОС Android 11 с оболочкой MIUI for TV, 3-Вт стереодинамиками, интерфейсами HDMI и USB 2.0, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, а также голосовым помощником Xiao AI. Старшая модель отличается 16 ГБ встроенной памяти против 8 ГБ, наличием автофокуса и поддержкой автоматической коррекции трапецеидальных искажений.