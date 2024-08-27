Проектор Samsung The Premiere 9 оценен в 6 тысяч долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент ультракороткофокусных проекторов моделями The Premiere 9 и The Premiere 7, которые оценены в 6000 и 3000 долларов соответственно. Младшая модель характеризуется лазерной технологией, проекцией до 120 дюймов, 100% покрытием цветового пространства DCI-P3, пиковой яркостью 2500 люмен ISO и 2,2-канальной акустической системой мощностью 30 Вт. Старшая модель отличается технологией тройного лазера, проекцией 130-дюймовой картинки, яркостью до 3450 люмен ISO, 154% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 40-Вт акустикой формата 2,2.2.

Проекторы также оснащаются технологиями улучшения изображения на базе ИИ, технологией Vision Booster для автоматической регулировки яркости и контрастности в зависимости от освещения, поддержкой HDR10+, предустановленной операционной системой Tizen OS Home и пультом дистанционного управления Samsung SolarCell.