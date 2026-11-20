Проектор XElectron CineLux 4K оценили в 535 долларов

Компания XElectron пополнила ассортимент интеллектуальных проекторов моделью CineLux 4K, которая получила систему LTPS с нативным разрешением 3840:2160 точек. Новинка характеризуется яркостью 4000 ANSI-люмен, поддержкой HDR, динамической контрастностью 10000:1, формированием изображения до 300 дюймов, 4-ядерным чипом A55 с 64-битной архитектурой, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 13, автофокусировкой, коррекцией трапецеидальных искажений, распознаванием препятствий и выравниванием картинки, защитой оптики от пыли, ресурсом источника света до 50000 часов, двумя 10-Вт динамиками с поддержкой Dolby Audio и декодированием DTS, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, двумя интерфейсами HDMI (один с ARC), разъемом USB, портом Ethernet и 3,5-мм аудиогнездом. Проектор оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 535 долларов.