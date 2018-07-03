Blackview выпустила смартфон A20 Pro с 5,5-дюймовым экраном и ОС Android 8.1 Oreo Go Edition

Состоялся анонс бюджетного смартфона Blackview A20 Pro. Новинка получила 5,5-дюймовый экран с разрешением 1440 на 720 точек. За производительность устройства Blackview A20 Pro отвечает чипсет MediaTek MT6739 с графикой PowerVR и 2 Гбайт ОЗУ. В наличии смартфона Blackview A20 Pro также имеется 8-Мп основная и 5-Мп фронтальная камера. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo Go Edition. Приобрести новинку Blackview A20 Pro можно за 69,59 долларов.